Brusselaars mogen in september voorstel doen voor nieuwe naam Leopold II-tunnel

Brussel - De Brusselse bevolking mag zelf voorstellen doen voor een nieuwe naam voor de Leopold II-tunnel. Voorwaarde is dat het een vrouwennaam is. Dat moet de plaats van vrouwen in de openbare ruimte symbolisch versterken want vandaag de dag is amper 6,1 procent van de Brusselse straten vernoemd naar een vrouw, meldt Brussel Mobiliteit zondag.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start een procedure voor de naamsverandering van de langste tunnel van het land. Het gewest laat zich hierin bijstaan door een comité van experten en door de Brusselaars zelf. Die laatsten hebben de hele maand september de tijd om via de website van Brussel Mobiliteit (www.leopold2tunnel.be) of via het gratis nummer 0800 94 001 (bereikbaar tussen 8 en 18 uur) voorstellen in te dienen voor de nieuwe naam. Op basis van de inzendingen zal een comité van experten enkele namen selecteren waaruit de Brusselaars kunnen kiezen. Na de stemming, die zal plaatsvinden in november, wordt de nieuwe naam bekendgemaakt.

De Leopold II-tunnel wordt momenteel gerenoveerd. De werf moet volgend jaar helemaal afgerond zijn. Eind april werd de tunnel volledig gesloten voor het verkeer, wat mogelijk was door de verminderde verkeersdrukte na het uitbreken van de coronapandemie. Intussen is de tunnel overdag opnieuw open, maar ‘s nachts blijft hij wel dicht tussen 22 en 6 uur, met uitzondering van de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Bij de heropening zullen het wegdek, de trottoirs en de plafonds splinternieuw zijn.