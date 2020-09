Anderlecht denkt aan Wesley Hoedt (ex-Antwerp)

Vincent Kompany ruilde zijn voetbalschoenen in voor een trainersplunje en Elias Cobbaut staat een tijdje aan de kant met een enkelbreuk. Anderlecht kampt plots met een gebrek aan centrale verdedigers en dus wordt de markt afgespeurd. Daarbij komt Wesley Hoedt in beeld, maar de ex-speler van Antwerp lijkt op dit moment moeilijk haalbaar.

Hoedt werd afgelopen seizoen door Southampton uitgeleend aan Antwerp, waar de Nederlander uitgroeide tot een sterkhouder. De zesvoudige international kwam aan 25 officiële duels bij The Great Old, voordat de competitie werd stopgezet omwille van het coronavirus. Antwerp had Hoedt graag op de Bosuil gehouden, maar de aankoopoptie van 8 miljoen euro was te duur.

Anderlecht informeerde nu bij The Saints naar de voorwaarden van Hoedt, maar een transfer is nog niet aan de orde. Op dit moment is de Nederlander niet haalbaar voor paars-wit, dat op zijn centen moet letten.