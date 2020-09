Onderwijs krijgt 22 miljoen euro bijkomend budget voor coronakosten

De Vlaamse regering trekt een extra budget van 22 miljoen euro uit om de coronafactuur in het onderwijs te betalen. Dat maakt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekend. Zo komt er meer poetspersoneel om de strenge hygiënemaatregelen te kunnen aanhouden.

“De coronamaatregelen in het onderwijs zadelen de scholen met hogere kosten op”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “De Vlaamse regering maakt nu meer dan 22 miljoen euro extra werkingsmiddelen vrij die de kosten moeten dekken in het eerste trimester. We zijn heel ambitieus voor dit schooljaar: we willen iedereen maximaal in het klaslokaal. Maar wij zijn niet blind voor de extra kosten.”

Concreet gaat 17 miljoen euro naar poetspersoneel. Ook trekt de Vlaamse regering 2 miljoen euro uit voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. “Om het busvervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs te kunnen organiseren en te vermijden dat leerlingen uren op de bus zitten, worden extra bussen ingezet”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Dat betekent dat we ook op zoek gaan naar minstens 84 extra busbegeleiders. Samen met VDAB zijn we volop aan de slag om die 84 vacatures verspreid over Vlaanderen voor busbegeleiders in te vullen. Daarvoor wordt nu gezocht naar geschikte kandidaten die snel ingezet kunnen worden.”