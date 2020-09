Buitenlandse pers ziet “soevereine” Rode Duivels makkelijk winnen: “De besten ter wereld waren te goed”

De Rode Duivels klopten zaterdag zonder al te veel problemen Denemarken met 0-2. Een vroeg doelpunt van Jason Denayer zette ons land op rozen, Dries Mertens klaarde na de rust de klus. Ook de Deense en buitenlandse media zagen dat een enthousiast Denemarken niet kon opboksen tegen de pure klasse van de Belgen.

ONZE PUNTEN. Eén grote uitblinker bij de Rode Duivels

Bij het Nederlandse Algemeen Dagblad viel vooral de sterke prestatie van doelpuntenmaker Jason Denayer op. “De 25-jarige verdediger is de beoogde opvolger van Vincent Kompany, die onlangs besloot te stoppen. Denayer maakte een sterke indruk, bij vlagen ook in aanvallend opzicht. Zijn goede optreden bekroonde hij met zijn eerste treffer voor de nationale ploeg”, aldus AD, dat een solide België zag. “De Belgen kwam geen moment in de problemen, voor de Denen was het hun eerste nederlaag in twee jaar.”

“Soeverein België begint overtuigend aan Nations League”, kopte Voetbal International. “Denemarken wilde wel, maar kwam eigenlijk amper in de buurt van een doelpunt. De beste kansen waren voor de Belgen”, aldus onze noorderburen, die verder ook oog hadden voor de straffe statistieken van Mertens en co. “België geeft een vervolg aan een indrukwekkende reeks: het is de elfde overwinning op rij voor De Rode Duivels.”

De collega’s van De Telegraaf hielden het iets beknopter. “België troeft Denemarken af in Nations League”, klonk het daar simpel.

Foto: Photo News

Het Franse L’Équipe spreekt dan weer van een geslaagde “oefengalop” voor de troepen van Martinez. “De Belgen hoefden hun talent niet te forceren om een ondernemend Denemarken te verslaan. Een doelpunt in elke helft volstond voor de zege, geconfronteerd met de perfecte organisatie van de Belgen vonden de Denen nooit een oplossing.”

Besten ter wereld

Ook de Deense media waren het er over eens: de Rode Duivels waren simpelweg beter. “De besten ter wereld waren te goed”, is de veelzeggende kop bij Ekstrabladet. “België toonde zijn klasse en won met 0-2. Kasper Hjulmand kon dus niet de prestatie herhalen van zijn vier voorgangers, die allemaal hun eerste wedstrijd wonnen aan het roer van Denemarken. Maar ze moesten het bij hun debuut ook niet opnemen tegen het op papier beste voetballand ter wereld. Het is een technisch begaafde en zeer balvaste ploeg met veel creatieve spelers, en dan misten ze nog Courtois, De Bruyne en Hazard. Het is een klasseteam”, klinkt het lovend.

Bij B.T. baalden ze vooral dat België zo vroeg op voorsprong kwam. “De Rode Duivels verdedigen sterk als ze voorstaan, Denemarken bracht zichzelf onnodig in de problemen door dat vroege tegendoelpunt. Het was verder een bevredigend debuut van Hjulmand tegen het beste nationale team van dit moment volgens de FIFA.”

LEES OOK. Bondscoach Roberto Martinez vol lof over Denayer en Carrasco: “Ze spelen niet altijd bij de nationale ploeg, maar ze zijn klaar”

REACTIES. Even wennen voor doelpuntenmaker Mertens, Tielemans glimlacht na debuut Doku