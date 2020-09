Eén van de grootste nadelen aan mooi weer en gezellige terrasjes, is het ongewenste bezoek van gevleugelde insecten. Vooral de agressieve, zwartgele wespen kunnen een uitje in de buitenlucht grondig verstoren. Waar de ene meteen in een standbeeld veranderd bij de aanwezigheid van een wesp, zal de ander volledig overmand worden door paniek. Maar, niet langer getreurd: wij bezorgen jou de ultieme middeltjes om wespen ver weg van jouw terrasje te houden.