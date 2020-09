Man komt om bij crash van paramotor in Vrasene

Beveren-Waas / Deinze - Een man uit Deinze is om het leven gekomen bij een ongeval met een paramotor in Vrasene. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Dat is een onderzoek gestart.

Buurtbewoners zagen zondagvoormiddag hoe een paramotor in moeilijkheden kwam boven Vrasene. Rond 10 uur zagen ze de motor tollen in de lucht. De motor stortte neer in een veld aan van het kruispunt van Braderik met de Puchelstraat in Vrasene (Beveren- Waas), op een boogscheut van de E34.

Bij die crash kwam een man uit Deinze, geboren in 1970, om het leven, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Even was er sprake van een duovlucht, waardoor er een tweede slachtoffer zou zijn. Maar dat wordt door de politie ontkend.