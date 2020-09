Ook de groten der aarde moeten de regels volgen: Cristiano Ronaldo krijgt onder zijn voeten voor niet dragen mondmasker

Portugal was zaterdag met 4-1 te sterk voor Kroatië in de Nations League. En dat zonder Cristiano Ronaldo. Die zat in de tribune, zonder mondmasker. Tot frustratie van een van de stewards.

Het was een opmerkelijk zicht. Tijdens het afspelen van het volkslied hadden alle Portugese spelers hun mondmasker op, behalve de sterspeler van Juventus. Tijdens de wedstrijd zelf deden andere spelers hun mondmasker ook af, naar het voorbeeld van hun leider.

Foto: AP

Foto: AP

Maar dat was niet naar de zin van een van de stewards in het Estádio do Dragão in Porto. De vrouw kwam Ronaldo dan ook vriendelijk vragen om zijn mondmasker op te zetten. Die deed dat, zij het met heel wat tegenzin. En ook de rest kreeg onder hun voeten.