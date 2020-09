Spaanse coronapatiënt kan na maanden eindelijk nog eens van buitenlucht genieten

In het Spaanse Hospital Del Mar, dat vlakbij Barcelona ligt, heeft een coronapatiënt voor het eerst in twee maanden op intensieve zorgen nog eens wat frisse lucht mogen opsnuiven. Francisco Espana werd zwaar getroffen door het coronavirus en spendeerde 52 dagen vastgeketend aan de beademingsmachine en sondes. Nu mocht hij - in het kader van een onderzoek - een bezoekje brengen aan de zee. Samen met een dokter en drie verpleegsters, die zijn toestand nauwlettend in de gaten hielden, genoot hij zichtbaar van de zon op zijn huid. “Je staat er niet bij stil wat er soms zo plots met jou kan gebeuren,” zegt de Spanjaard “Nu ben ik me er meer van bewust dat we moeten geniet van elk klein moment. Zoals dit.”

In Spanje is het coronavirus sinds kort aan een opmars bezig. De Belgische overheid heeft sinds gisteren (vrijdag 4 september) heel Spanje, op Tenerife na, rood gekleurd. Het land is koploper op het gebied van coronabesmettingen in Europa.

