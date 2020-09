Wie wordt premier? Conner Rousseau hoopt vrijdag op duidelijkheid, MR-kopstuk pleit voor Sophie Wilmès

Nu Vivaldi in de maak lijkt, stelt zich steeds luider de vraag wie als premier aan het hoofd van die federale regering zou kunnen staan. Volgens SP.A-voorzitter en preformateur Conner Rousseau moet daar tegen vrijdag duidelijkheid over zijn, zo zei hij in De zevende dag. MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke sluit niet uit dat Sophie Wilmès aanblijft.

Van één ding mogen we zeker zijn: Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en zijn SP.A-collega Conner Rousseau zullen niet de volgende eerste minister worden. Die ambitie hebben ze niet, zei Lachaert vrijdag en onderstreept Rousseau zondagmiddag in De zevende dag. Blijft de vraag: wie wordt het dan wel?

De gesprekken tussen de zeven partijen die op weg lijken een federale regering te gaan vormen - Open VLD, MR, PS, SP.A, Ecolo, Groen en CD&V - moeten daar volgens Rousseau de komende week duidelijkheid over brengen. Wanneer Lachaert en hij vrijdag bij koning Filip op gesprek gaan, moet er een formateur aangeduid kunnen worden die daarna wellicht premier wordt. “Het belangrijkste is dat het iemand is die het project zal kunnen trekken”, zei Rousseau zondag. “Het ontwarren van inhoudelijke knopen primeert in de gesprekken tussen de partijen, maar uiteraard zal ook over de formateur gesproken worden. Vrijdag trekken we naar de koning. Tegen dan moet duidelijk zijn wie dat zal worden.”

Wilmès

De namen van PS-voorzitter Paul Magnette en Open VLD- en CD&V-kopstukken Alexander De Croo en Koen Geens worden het vaakst genoemd als mogelijke premiers. Volgens MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke zijn er drie opties: een lid van de grootste politieke familie (de socialisten, nvdr), een Vlaming en een vrouw. Dus kijkt hij ook naar Sophie Wilmès. Hij hield er zelfs een pleidooi voor in De zevende dag. “Zij is ten eerste een jonge vrouw. Dat is toch iets nieuw in ons land. Een jonge vrouw met talent die populair is, ook in Vlaanderen en Brussel. Zij kan zeker een oplossing zijn.” Hij noemt Wilmès een symbool. “Ze heeft de crisis met veel talent beheerst.”

17 september

De datum van 17 september, wanneer de volmachten van de regering-Wilmès aflopen, komt intussen steeds dichterbij. “Het moet haalbaar zijn tegen dan een regering te vormen. We moeten dan minstens echt bezig zijn, er moet het vooruitzicht zijn dat het lukt. Als dat niet het geval is, dan vrees ik dat verkiezingen de enige optie zijn. We kunnen de kiezer niet langer voor de zot houden.”

