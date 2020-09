Traangas en molotovcocktails op honderdste nacht van protesten tegen racisme en politiegeweld in Portland

In Portland zijn zaterdagavond tientallen mensen opgepakt. Honderden manifestanten waren op straat voor de honderdste nacht van protesten tegen racisme en politiegeweld, na de dood van de zwarte man George Floyd door hardhandig politieoptreden.

Journalisten van het Franse persagentschap AFP stelden vast dat molotovcocktails naar de agenten werden gegooid, die de zone hadden afgezet. Daarna brak chaos uit. Voor de politie is de “niet-toegelaten” verzameling ontaard in oproer. De agenten zetten traangas en “niet dodelijke” munitie in om de mensen uit elkaar te jagen. Daarna volgde een lang kat-en-muisspel in de woonwijk in het oosten van Portland, waarbij uiteindelijk tientallen mensen - overwegend jonge mannen en vrouwen - werden opgepakt.

De situatie is erg gespannen sinds 29 augustus, toen de 39-jarige Aaron Danielson werd doodgeschoten in Portland. Danielson was een aanhanger van de Patriot Prayer-groep en nam deel aan een bijeenkomst ter ondersteuning van president Donald Trump. De 48-jarige verdachte van de schietpartij is donderdag doodgeschoten door de politie in buurstaat Washington.

Maandag staat een bijeenkomst van extreemrechts gepland in Portland, bedoeld om de herverkiezing van Trump te steunen. Dat doet vrezen voor nieuwe incidenten.

Foto: AP