Toby Alderweireld en co doen in hun broek tijdens wandeling over dak van stadion: “Vreemd hé, naar beneden kijken”

Toby Alderweireld hield zaterdag met de Rode Duivels de nul tegen Denemarken (0-2). Op de begane grond lukte het dus uitstekend voor de verdediger van Tottenham. Tientallen meters in de lucht, dat was toch even schrikken. De Spurs stuurden hun spelers namelijk het dak van het Tottenham Hotspur Stadium op voor een rondleiding. Daarbij moest er even over glas gelopen worden rond het symbool van Tottenham. En dat leverde hilarisch beelden op, zeker toen het ook nog eens hard begon te regenen. “Vreemd hé, naar beneden kijken”, zegt Alderweireld op een bepaald moment.