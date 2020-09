De Wever na schietpartij Deurne: “Cokesnuivers rechtstreeks verantwoordelijk voor geweld in onze straten”

Deurne - Zaterdagavond, op de tweede avond van Operatie Nachtwacht, is er een schietpartij gemeld in de Palinckstraat in Deurne. De politie bevestigt het incident.

Net voor de tweede nacht van Operatie Nachtwacht van de Antwerpse politie is er een vermoedelijke schietpartij gemeld in de Palinckstraat in Deurne. De politie bevestigt dat er aanwijzingen zijn in de richting van een schietpartij.

Bij ATV reageerde burgemeester Bart De Wever op het openingsweekend van Operatie Nachtwacht. ‘Iedereen die een lijntje coke snuift, het schijnt allemaal heel normaal te zijn bij jonge mensen, is rechtstreeks verantwoordelijk voor het geweld in onze straten’, was De Wever streng voor de druggebruikers.

De Wever hield later op het VTM-nieuws ook nog eens een pleidooi voor de oprichting van een Belgische anti-drugpolitie, naar analogie van de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA). ‘Ik hoop dat de volgende regering daar werk van maakt.’ Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau hebben al duidelijk gemaakt dat extra investeringen in veiligheid en justitie een van de prioriteiten zal zijn van de Vivaldi-regering. In de grote deal,die De Wever met PS-voorzitter Paul Magnette sloot, was ook al sprake van een anti-drugpolitie.

Twee mannen op bromfiets

‘We waren de match van de Rode Duivels aan het kijken, toen er rond de 72ste minuut schoten te horen waren’, vertelt een getuige. ‘Daarna ging iedereen naar buiten om te kijken. We hoorden een bromfiets en zagen hem nog wegrijden, er zaten twee mannen op. Er waren zeker vier of vijf schoten te horen.’

Het Antwerpse parket wilde zaterdagavond nog niet reageren op het incident. Er is geen sprake van gewonden. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Verder onderzoek zal duidelijk moeten maken wat het motief achter de schietpartij is.

Operatie Nachtwacht is de veelbesproken veiligheidsactie van burgemeester Bart De Wever (N-VA) en korpschef Serge Muyters en moet het drugsgerelateerde geweld in bepaalde ‘gevoelige wijken’ van onder andere Deurne en Borgerhout aan banden leggen. Vrijdagnacht verliep relatief rustig, maar nog voor de tweede nacht van start ging, werd er dus opnieuw geschoten.

‘Dit bewijst dat de actie niet te laat komt’, verklaarde Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie, op Radio 1. ‘Het is een werk van lange adem, we gaan door zo lang het nodig is.’

Foto: BFM

Foto: BFM