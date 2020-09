Zlatan Ibrahimovic trekt na nederlaag Zweden fel van leer op sociale media : “Onbekwame mensen verstikken het Zweedse voetbal”

Zlatan Ibrahimovic heeft weer van zich laten horen. De Zweedse superster van AC Milan is na de 1-0 nederlaag van Zweden tegen Frankrijk in de Nations League not amused en steekt dat ook niet weg. “Wat een verdomde grap. Nog meer bewijs. Onbekwame mensen in de verkeerde posities verstikken het Zweedse voetbal”, aldus Ibrahimovic zaterdag na de match op Twitter.

Doorn in het oog van Ibrahimovic, die al een paar jaar met internationaal pensioen is, was dat bondscoach Janne Andersson aanvaller Dejan Kulusevski op de bank liet beginnen. Kulusevski is één van Zwedens’ grootste voetbaltalenten. De 20-jarige aanvaller, eigendom van Juventus, kwam het voorbije seizoen uit voor Parma, waar hij goed was voor tien goals en negen assists. Uiteindelijk mocht Kulusevski nog wel twintig minuten invallen, wat ook niet naar de zin was van Ibrahimovic.

Frida Fagerlund, journaliste bij het Zweedse Sportbladet, begrijpt bondscoach Andersson. “Ik denk dat niemand verbaasd is dat Kulusevski op de bank startte. Dit is nog maar de tweede keer dat hij werd opgeroepen en iedereen weet hoe Andersson dingen aanpakt, zeker een wedstrijd tegen een land als Frankrijk. In de nabije toekomst zal Kulusevski een grotere rol krijgen.”

Over Ibrahimovic zegt Fagerlund nog dit: “Zlatan is gewoon weer Zlatan. Hij heeft Andersson nooit gemogen. Een jaar geleden noemde Ibrahimovic hem nog een racist.”