Tientallen arrestaties tijdens oppositiemanifestatie in Minsk

Foto: via REUTERS

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zondag tientallen manifestanten opgepakt in de marge van de oppositiemanifestatie. Dat meldt de mensenrechtengroep Viasna. De manifestanten stellen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko opnieuw aan de kaak.

De ngo identificeerde 37 mensen die zijn opgepakt in de marge van de manifestatie. In de hoofdstad is de Wit-Russische oproerpolitie talrijk aanwezig, met ook gepantserde voertuigen op strategische plaatsen.

Duizenden mensen nemen deel aan de protesten, ondanks waarschuwingen van de president en de ordediensten dat ze zouden optreden. Ze dragen de historische wit-rood-witte vlag van Wit-Rusland. Op video’s op het internet is te zien dat mensen worden opgepakt.

Ook in andere steden in het land vinden protesten plaats tegen de president.