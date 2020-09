Studio Brussel in quarantaine na twee coronabesmettingen: alleen ochtend- en avondblok blijven overeind

Studio Brussel gaat in quarantaine nadat er twee bevestigde gevallen van Covid-19 zijn vastgesteld. Alle medewerkers van de radiozender moeten zich laten testen en in quarantaine. Dat heeft ook onmiddellijke gevolgen voor de programmatie: tussen het ochtend- en avondblok zal enkel nog muziek te horen zijn.

Eind vorige week zou er een eerste besmetting vastgesteld zijn bij een Studio Brussel-medewerker. Iemand uit het team van presentatrice Fien Germijns. Als gevolg daarvan presenteerde zij alvast het avondblok van bij haar thuis en aan de collega’s die een nauw contact hadden met de besmette persoon werd gevraagd zich te laten testen. Nu testte ook een tweede collega positief. Daarop werd beslist dat alle medewerkers zich moeten laten testen en preventief in quarantaine moeten.

“Dat dit gevolgen heeft voor de programmatie op de zender is onoverkomelijk”, zegt Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen. “De gezondheid van onze mensen gaat natuurlijk boven alles. We konden niet anders, gezien de omstandigheden, dan tot deze collectieve quarantaine over te gaan. Ik weet dat onze luisteraars hier alle begrip voor gaan opbrengen. We hopen, zo snel als dit weer mag en kan, al onze normale uitzendingen en aanbod weer te hernemen, want ons volledige team is hier extra gemotiveerd bij de start van het nieuwe radioseizoen.”

“Beide collega’s stellen het goed”, schrijft Studio Brussel op Facebook. “Uit voorzorg moeten alle medewerkers in quarantaine en zich laten testen. Michèle Cuvelier (06.00 – 09.00 uur) en Fien Germijns (16.00 – 19.00 uur) zullen solo radio maken van bij hen thuis. Tijdens de andere uren hoor je alleen maar muziek.”