‘Mini-CEO’ Jules (10) startte tijdens lockdown bedrijfje en schenkt opbrengst nu weg aan vluchtelingenhuis

Mechelen / Leuven -

Al vroeg in de lockdown besliste Jules Seynaeve (10) om niet bij de pakken te blijven zitten en mensen uit zijn buurt in Mechelen pakjes te bezorgen. De opbrengst van ruim 500 euro die ‘Diensten bij Jules’ opleverde, ging de mini-CEO zaterdag persoonlijk bezorgen aan een Leuvens vluchtelingenhuis. “Toen ik over een gsm sprak, wisten die kinderen niet waarover ik het had.”