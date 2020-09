Vrienden getuigen over man die omkwam bij crash met paramotor: “Luc had een vrouw en twee kinderen, dit is een drama”

Deinze / Vrasene / Beveren-Waas -

Luc Canty (49) uit Deinze is zondagmorgen om het leven gekomen toen hij in Vrasene crashte met een paramotor. “Het was de eerste keer dat hij met dat toestel vloog”, zegt Benny Vangansewinkel van PMSA, de club waarbij hij aangesloten was. “Maar wat er exact gebeurd is, weten we niet. Hij stond bekend als een zeer voorzichtig iemand.”