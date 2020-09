14 Belgische jeugdinternationals testten positief bij U17: “Brute pech, wellicht door één superverspreider in de bus”

Zaterdag werd de interland Duitsland-België voor U17 afgelast wegens een coronabesmetting bij de Belgische nationale ploeg: maar liefst 14 van de 22 Belgische spelers en drie van de zeven stafleden bleken getroffen door Covid-19. Bij de Belgische voetbalbond spreken ze over een theorie van één superverspreider en een besmetting die op de bus heeft plaatsgevonden: “Brute pech.”

Liefst zeven spelers van KRC Genk, waaronder Pierre Dwomoh die deel uitmaakt van de A-kern, testten positief. .

“Als KBVB vinden we het heel jammer wat er gebeurd is”, reageerde Philippe Rosier, health and performance manager van de Belgische voetbalbond. “We hebben alles gedaan om het tegen te gaan, maar deze besmetting had overal kunnen gebeuren: op school, in een sportclub, in de jeugdbeweging… Het verschil is dat wij de tieners wel getest hebben en dat dit op school of bij de jeugdbeweging niet gebeurt.”

“Het is brute pech wat er gebeurd is”, vervolgt Rosier. “De oorzaak van de besmetting kunnen we niet vaststellen. We weten niet of het een speler van Genk, Club Brugge of Anderlecht is geweest. Het enige wat we weten was dat er sprake was van een superverspreider. Omdat er zoveel spelers en stafleden besmet zijn geraakt, vermoeden we dat de verspreiding plaatsvond in de bus op weg naar Duitsland. Daar zat iedereen drie uur samen in een gesloten ruimte.”

“Alle voorzorgsmaatregelen zijn gevolgd”

“Alle spelers zijn getest geweest voor afreizen, maar vermoedelijk was het virus dan nog in incubatie en heeft de superverspreider in kwestie een negatieve test afgelegd. We gaan als federatie na of alle protocollen en procedures zijn gevolgd. We zullen een gesprek hebben met alle spelers. We weten wel dat in de bus alle voorzorgsmaatregelen zijn gevolgd. Iedereen heeft zijn handen ontsmet voor en na hij op de bus stapte. Op de bus zelf heeft iedereen zijn mondmasker aangehouden. En toch heeft de besmetting kunnen plaatsvinden.”

“We laten ons nu adviseren door de experten hoe we onze procedures verder kunnen verbeteren”, kijkt Rosier alweer vooruit. “Dit is een leerproces, voor iedereen. Een van de maatregelen die we zullen invoeren is een CO-meter plaatsen op de bus. Indien we merken dat de CO stijgt, weten we dat het tijd is om te verluchten. Het verschil tussen een reisbus en een lijnbus is dat een bus van De Lijn om de zoveel honderd meter aan een halte stopt en de deuren opengaan. Dat is een reisbus niet zo.”

Tegen richtlijn van UEFA

Je kan je afvragen waarom de KBVB die wedstrijden heeft willen spelen, terwijl de UEFA jeugdwedstrijden verbood. “De reden is dat de UEFA een beslissing moest nemen die voor 55 landen – van Groot-Brittannië tot Moldavië van toepassing was. Zowel de Belgische als de Duitse bond had deze twee vriendschappelijke wedstrijden positief ondersteund. Onze spelers hebben 250 kilometer met de bus gereisd: dat kan binnen België ook gebeuren. De afstand tussen Oostende en Genk is ook 200 kilometer. De Duitse spelers hebben na onze wedstrijd allemaal negatief getest. Er is natuurlijk een incubatieperiode waar je rekening mee moet houden, maar als de negatieve resultaten worden bevestigd is dit voor ons de bevestiging dat het virus moeilijk in open lucht tijdens een wedstrijd kan worden doorgegeven”, besluit Rosier.