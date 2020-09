Opnieuw schoten gelost op huis in Deurne-Noord. Wie zijn de drugsclans die hun conflict op straat uitvechten?

Antwerpen / Deurne -

Zaterdagavond. De tweede nacht van de grootschalige veiligheidsoperatie Nachtwacht in de Antwerpse wijken Deurne en Borgerhout is nog niet begonnen of in de Palinckstraat in Deurne-Noord klinken schoten. Twee onbekenden schieten op enkele garagepoorten in de straat. Die behoren toe aan Brahim E.M, allerminst een onbekende in het drugsmilieu. Allicht gaat het om een vergeldingsactie na de verschillende aanslagen die de voorbije weken plaatsvonden.