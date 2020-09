Jonge vrouw aangevallen in Brussel omdat ze lesbisch is, “maar ik blijf fietsen ’s nachts”

Brussel - Vrijdagnacht is de jonge vrouw L. het slachtoffer geworden van homofoob geweld in Brussel. Twee mannen scholden de vrouw uit en reden haar vervolgens van haar fiets. Pas toen een voorbijgangster naar de mannen riep, hield het geweld op. Haar betoog op Facebook kreeg duizenden reacties.

Het incident gebeurde volgens de jonge vrouw in de nacht van vrijdag op zaterdag. Omstreeks halftwee nam ze afscheid van haar vriendin, de twee fietsen vervolgens elk een andere kant uit. “Ik voelde plots de aanwezigheid van een zwarte auto achter mij. Er zaten twee mannen in. Op een bepaald moment komt de auto naast mij rijden. Ze roepen ‘vuile lesbienne’.” L. laat dat naar eigen zeggen niet zomaar passeren en roept terug: ‘homofoben, laat me met rust’. Op dat moment zou de bestuurder L. van de baan gereden hebben met zijn wagen. “Vervolgens stapten de mannen uit en schopten ze me in mijn gezicht, op mijn schouder en heup.”

Pas wanneer een andere vrouw op de fiets passeert, nemen de mannen het hazenpad. “Ik heb mijn fiets opgepakt en ben zo snel mogelijk naar het huis van een vriendin gefietst.” Eens gekalmeerd, drong tot haar door wat er zopas gebeurd was. “Ik heb een gekneusde arm, een open lip, een lichte hersenschudding en blauwe plekken in mijn gezicht. En nu ook een fobie voor het nachtelijke Brussel. Maar ik ben niet bang voor wie ik ben, ik ga blijven uitgaan in een rok, blijven fietsen ’s nachts en ook meisjes kussen.”

Of de jonge vrouw klacht heeft neergelegd bij de politie, is niet duidelijk. Wel geeft ze aan weinig vertrouwen te hebben in het vinden van de daders. Haar betoog is intussen meer dan 2.000 keer gedeeld op Facebook.