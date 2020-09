Vrouwen wilden bemiddelen, Bart De Pauw verkoos toch proces

Er lag in de zomer van 2018 een aanbod tot bemiddeling op tafel om Bart De Pauw een openbaar strafproces te besparen. In ruil voor een publieke schulderkenning kon de tv-maker allicht zijn blanco strafblad behouden. De Pauw bedankte voor het aanbod. Op een nakend strafproces wil hij zijn naam zuiveren en de twee jaar cel die hij riskeert ombuigen in vrijspraak.