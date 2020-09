Advocaat van twee beklaagden hekelt publieke veroordeling: “Geen nood: er kómt ‘Justice for Sanda’, maar ook voor de Reuzegommers”

Antwerpen -

Met lede ogen stelt advocaat John Maes (51) vast dat de zaak-Sanda Dia almaar meer op de straatstenen wordt uitgevochten. “Er is nu een volkstribunaal opgericht met zogezegd kille moordenaars in de hoofdrol en dat kan in een rechtsstaat nooit de bedoeling zijn.” De Antwerpse strafpleiter verdedigt twee Reuzegommers en verzekert iedereen dat er een eerlijk proces komt. “Natuurlijk zal er #JusticeforSanda zijn, maar ook voor de beklaagden.”