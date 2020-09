Poolse scheidsrechter moet België-IJsland in goede banen leiden

De Pool Pawel Raczkowski is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid om het duel tussen België en IJsland van dinsdagavond op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA zondag bekend.

De 37-jarige Pool floot in oktober 2016 al de interland tussen Gibraltar en België, toen de Rode Duivels er met 0-6 gingen winnen. Sinds 2013 is hij internationaal scheidsrechter.

Na de klinische 0-2 zege zonder al te veel franjes van zaterdagavond op bezoek bij Denemarken, zakt IJsland naar het Koning Boudewijnstadion af voor de tweede speeldag in de Nations League. Ook in de vorige editie van het toernooi zaten de IJslanders in de groep van de Belgen, maar toen eindigden ze puntenloos laatste. In principe moesten ze daardoor degraderen, maar de uitbreiding van de hoogste divisie redde hen.

België en IJsland stonden in het verleden al elf keer tegenover elkaar en dat leverde evenveel keer een Belgische zege op. In het laatst duel werd er in november 2018 in Brussel met 2-0 gewonnen, na twee doelpunten van Michy Batshuayi, de spits op overschot bij Chelsea die nu weer bij de selectie gekomen is.