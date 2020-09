Californië evacueert 200 personen met helikopters door bosbranden

Om aan de bosbranden te ontsnappen, hebben de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië zaterdagavond 200 mensen met helikopters geëvacueerd. Foto: EPA-EFE

Om aan de bosbranden te ontsnappen, hebben de autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië zaterdagavond 200 mensen met helikopters geëvacueerd. Dat werd zondag bekendgemaakt.

In Californië slaan de bosbranden - een jaarlijks terugkerend fenomeen - bijzonder hard toe. In augustus waren er meer branden dan ooit tevoren, deels te wijten aan de hoge temperaturen en de verouderde elektrische infrastructuur. Door de hevige winden en de lage vochtigheidsgraad zouden de branden nog zeker tot woensdag kunnen oplaaien.

Het was een brand in het Sierra National Forest die enkele lokale gemeenschappen bedreigde en tot evacuaties noopte. De Nationale Garde waarschuwt voor stroomstoringen in de loop van het hele weekend.