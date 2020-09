“De Bruyne en Eden Hazard zijn nodig: zonder koningskoppel worden we geen Europees kampioen”

Winnen lukt dus ook zonder onze paradepaardjes Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Dat is niet min, want de Denen waren de jongste dertig wedstrijden ongeslagen. De maturiteit van onze Rode Duivels zonder de toppers was geruststellend. De vervangers deden het goed. Maar om Europees kampioen te worden, hebben we de kwaliteit en creativiteit van Hazard-De Bruyne nodig. Ook dat bewees deze interland.