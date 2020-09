Bart De Wever wil dan toch voorzitter blijven

Dit najaar verkiest N-VA een nieuwe voorzitter, maar de kans dat Bart De Wever de partij blijft leiden lijkt weer wat groter geworden. Lange tijd zag het ernaar uit dat De Wever de fakkel na zestien jaar voorzitterschap zou doorgeven, maar voor het eerst heeft hij nu gezegd dat hij overweegt om te blijven zitten.

“De optie dat ik verder doe, is er”, klonk het zondagmiddag in VTMNieuws. “Ik ben boos en heb niet veel zin om het bijltje nu neer te leggen.” Toch benadrukt de Antwerpse burgemeester dat het nog geen uitgemaakte zaak is. “Ik zal intern met onze mensen bekijken hoe we ons gaan opstellen. Ik ben een stuk op het schaakbord.”

Deze zomer, in een gesprek met zijn kinderen in deze krant, schoof De Wever die kwestie nog voor zich uit. Achter de schermen werd wel al nagedacht over enkele personeelswissels indien N-VA in een federale regering zou zetelen. Die kunnen echter allemaal de vuilnisbak in, nu de zeven Vivaldi-partijen aan een regering werken zonder N-VA.