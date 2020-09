N-VA neemt CD&V en Open VLD onder vuur: hoe groot wordt de spanning binnen regering-Jambon nu Vivaldi in de maak is?

Bart De Wever vreest dat de nieuwe federale ploeg zal proberen om de Vlaamse regering “kreupel te slaan” na de woordbreuk van CD&V en Open VLD. Goed blijven samenwerken in de Vlaamse regering zal volgens de N-VA-voorzitter “niet evident zijn”. Hoe groot wordt de spanning binnen de regering-Jambon nu Vivaldi in de maak is?