KV Oostende eist 162.500 euro terug van makelaar Patrick De Koster

KV Oostende eist minstens 162.500 euro terug van J&S International, het makelaarsbureau van Patrick De Koster. De club oordeelt – na een onderzoek van advocatenkantoor DLA Piper – dat er facturen zijn opgemaakt voor de begeleiding van spelers Sebastien Siani en Zinho Gano, terwijl die op dat moment al weg waren bij KVO.

In januari 2018 ruilde Siani Oostende voor Antwerp, in juli 2018 verhuisde spits Gano naar RC Genk. Uit het rapport blijkt echter dat er op 1 september en op 12 oktober 2018 bij KVO nog facturen van J&S arriveerden voor de spelersbegeleiding van dat duo tijdens het seizoen 2018-2019. Respectievelijk 50.000 euro voor de middenvelder en 75.000 euro voor de aanvaller, exclusief BTW. Niet voor transferbegeleiding, maar voor administratieve en psychologische bijstand tijdens het seizoen.

De advocaten oordelen nu dat er geen enkele juridische grond was voor die facturen. Hoe begeleid je spelers die er niet meer zijn? Toch stond Oostende met de rug tegen de muur, want J&S dreigde met een nog grotere schadeclaim die maanden zou aanslepen, waardoor de kustclub geen proflicentie zou krijgen. Pas later werden de facturen nog betwist door KVO.

Oostende dient nu klacht in tegen deze – in hun ogen – valse facturen. Zij vinden het niet kunnen dat De Koster nu achterstallige betalingen vordert en dus bereidt de club een tegeneis voor met deze “valse facturen” als wapen. Is het wettelijk dat er contracten werden afgesloten waarbij KVO grote bedragen betaalde voor spelersbegeleiding gedurende de hele looptijd van hun contract en dat die sommen nog werden opgeëist als de speler al weg was? En waarom betaalt de club en niet de speler zelf voor zijn persoonlijke begeleiding? In het kamp De Koster wil niemand reageren omdat de klacht nog niet officieel is.