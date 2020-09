Stijn Vreven verwacht veel van nieuwste aanwinst AA Gent: “Bukari kan echte sensatie worden”

AA Gent heeft nog maar eens zijn Slovaakse goudader AS Trencin aangeboord. Hoewel, goudader: na de ontdekking van Moses Simon schitterde er nog amper iets dat uit Slovakije kwam. Niet zo met de nieuwe aanwinst Osman Bukari. “Ik heb nog nooit iemand gezien die zo snel is”, zegt zijn inmiddels ex-coach Stijn Vreven.

Stijn Vreven vloekt. Onze landgenoot is gelukkig met zijn nieuwe avontuur bij AS Trencin, maar hij puurde slechts twee punten uit de eerste vier wedstrijden. “Het voetbal is er wel al. Maar nu komen ze ...