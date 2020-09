Ex-Antwerpverdediger Wesley Hoedt (nog) te duur voor Anderlecht

In zijn zoektocht naar een centrale verdediger informeerde Anderlecht naar Wesley Hoedt (26). De Nederlandse verdediger staat op de loonlijst van Southampton, maar wil wel graag in België voetballen. Als linkspoot én met zijn charisma paste Hoedt perfect in het profiel. De zesvoudige international en zijn entourage hadden ook oren naar Anderlecht, maar de voorwaarden om hem een jaar te huren zijn (voorlopig) toch te duur voor RSCA.

Vorig seizoen was Hoedt al uitgeleend aan Antwerp, waar hij 25 matchen meedeed. Maar ook voor The Great Old was zijn aankoopoptie van acht miljoen te duur. Het is nog even afwachten of Anderlecht en/of Antwerp later in de transferperiode nog een poging zullen ondernemen. De markt is nog open tot 5 oktober. Paars-wit heeft nog alternatieven op zijn lijstje.