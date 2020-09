Amper 17-jarige Ansu Fati is met heerlijke treffer jongste doelpuntenmaker ooit voor Spanje

Met een doelpunt tijdens de Nations League voor Spanje tegen Oekraïne is Ansu Fati op 17-jarige leeftijd de jongste doelpuntenmaker ooit voor zijn land. Hij veegt daarmee een 95 jaar oud record van Juan Errazquin van de tabellen.

De Spaanse winger met origine in Guinee-Bissau maakte zondagavond het derde Spaanse doelpunt in de 32e minuut. Een prachtig schot van buiten het zestienmetergebied, nadat Sergio Ramos al twee keer de netter had doen trillen. Ansu Fati werd eerder al de jongste doelpuntenmaker in La Liga, in de wedstrijd tegen Osasuna vorig jaar, en de jongste doelpuntenmaker in de Champions League, tegen het Inter Milaan van Romelu Lukaku.

Het vorige record stond op naam van Juan Errazquin, die 95 jaar geleden scoorde tegen Zwitserland. Hij was toen 18 jaar en 344 dagen oud. Fati bracht het record op 17 jaar en 311 dagen.