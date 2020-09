Wonderkind Ansu Fati loodst Spanje naar zege in Nations League, Duitsland kan niet winnen van Zwitserland

Zondagavond was het voor de tweede keer de beurt aan de landen van groep 4 uit divisie A in de Nations League. Spanje had geen kind aan Oekraïne en won met 4-0. Grote uitblinker was de amper 17-jarige Ansu Fati. De winger van FC Barcelona was bij zijn eerste basisplaats meteen goed voor een goal. Hiermee is Fati de jongste Spanjaard ooit die voor La Roja scoort. Duitsland kwam in Zwitserland niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Bij Spanje startte Ansu Fati na zijn invalbeurt tegen Duitsland voor het eerst in de basis. Hiermee is het 17-jarige wonderkind van Barcelona de jongste speler die aan een wedstrijd in de Nations League begint. Langs de kant van Oekraïne herkenden we Roman Yaremchuk (Gent), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht) en Ruslan Malinovskiy (ex-Genk). Na twee minuten spelen liet Ansu Fati al meteen van zich spreken. De linkerflankaanvaller ging neer in de zestien en kreeg een penalty. Sergio Ramos faalde niet vanop de stip. Spanje al op voorsprong voor de wedstrijd goed en wel begonnen was.

Sergio Ramos opende de score vanop de stip Foto: REUTERS

Oekraïne was in de eerste helft werkelijk nergens. Spanje domineerde en scoorde nog twee keer. Sergio Ramos maakte met het hoofd zijn tweede van de avond en even later tekende Ansu Fati met een heerlijke krul van buiten de zestien voor de 3-0. Met dan nog een uur op de klok moest Oekraïne zich behoeden voor een ware pandoering.

GOLAZO | Wat een heerlijk doelpunt van Ansu Fati! 🚀💥#ESPUKR pic.twitter.com/fCMKw9jvd2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 6, 2020

In de tweede helft was Spanje nog steeds baas. Gerard Moreno kwam op het uur tot scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Naar het einde van de wedstrijd was het wel opnieuw raak voor La Roja. Kersvers Man City-aanwinst Ferran Torres legde in zijn tweede interland voor Spanje de 4-0 eindstand vast.

Slechte start Zwitserland

Zwitserland moest thuis vol aan de bak tegen Duitsland, nadat het zijn openingswedstrijd met 1-2 van Oekraïne had verloren. Het ging nochtans slecht van start. Ilkay Gündogan bracht de Duitsers op het kwartier op voorsprong na een assist van Matthias Ginter. Daarna kwam Zwitserland meer in de wedstrijd maar Bernd Leno zorgde ervoor dat die Mannschaft met een 0-1 voorsprong kon gaan rusten.

Ilkay Gündogan bracht Duitsland op voorsprong Foto: Photo News

In de tweede helft was het opnieuw Duitsland dat het spel dicteerde, maar het was Zwitserland dat de gelijkmaker lukte. Verdediger Silvan Widmer scoorde op assist van Breel Embolo. In het ultieme slot van de wedstrijd was Zwitserland zelfs nog dicht bij de winnende treffer, maar eerst Manuel Akanji op vrije trap en dan Granit Xhaka met de kop kregen het leer niet tegen de netten. Zwitserland begint zo met 1 op 6 niet al te best aan zijn Nations League-campagne. Spanje leidt de groep met 4 op 6.