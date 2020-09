Forfait dreigt voor Roeselare uit 1B na oplichting: loze beloften en valse contracten door nieuwe investeerders

Het heeft er alle schijn van dat KSV Roeselare, vorig seizoen nog in 1B, het slachtoffer is geworden van oplichters. De nieuwe CEO Diederiek Degryse en sportief directeur Jolan Fund beloofden de hemel, maar Fund zit intussen achter de tralies terwijl Degryse door de club in gebreke is gesteld. Er is sprake van loze beloften en vervalste contracten.