Wordt Jason Denayer de duurste Belgische verdediger ooit? Napoli richt zijn pijlen op Rode Duivel

Wordt Jason Denayer (25) straks de duurste Belgische verdediger ooit? Feit is dat de prestaties van de Brusselaar steeds meer in het oog springen. De doelpuntenmaker én Man van de Match tegen Denemarken staat bovenaan het lijstje bij Napoli.

Mag Jason Denayer na passages bij Celtic – aan de zijde van Virgil van Dijk–, Galatasaray en Sunderland naar de universiteit voor verdedigers? Napoli ziet in de verdediger van Lyon alleszins geknipte vervanger van Kalidou Koulibaly. De Senegalees behoort al jaren tot het kruim van de verdedigers in de Serie A, maar mocht nooit weg van voorzitter De Laurentiis. Dit keer komt de 29-jarige ex-speler van Genk toch in aanmerking voor een transfer naar een nog grotere Europese topclub, met Manchester City als de grootste kanshebber op zijn handtekening.

Enter Jason Denayer, 25 jaar, al kampioen in Turkije en Schotland en nog twee seizoenen onder contract bij Lyon. Atletico Madrid volgt hem al jaren en ook bij Engelse teams viel zijn naam, maar het is Napoli dat op dit moment het meest concreet is om een bod te doen.

De vraag is alleen of Lyon wil meewerken aan een verkoop. Door het gemis van Europees voetbal is de Franse topclub verplicht om spelers te verkopen. En ook al wordt er gefluisterd dat Lyon een oog liet vallen op Samuel Gigot – ex-AA Gent en tegenwoordig werkzaam bij Spartak Moskou –, toch is de vraag of Denayer mag vertrekken. Middenvelder Houssem Aouar en aanvaller Moussa Dembélé staan dichter bij de exit dan hij. En anders zal het niet voor een zacht prijsje zijn. Lyon verkoopt zijn spelers altijd duur en zal een veelvoud vragen van de 10 miljoen euro die het zelf neertelde in 2018, toen Denayer werd weggekocht bij Manchester City.

De kans is niettemin reëel dat het record van Timothy Castagne als duurste Belgische verdediger ooit – voor 24 miljoen euro aangekocht door Leicester – al meteen gebroken wordt. Napoli telde eerder deze zomer al 70 miljoen euro neer voor Lille-spits Victor Osimhen, maar als Koulibaly vertrekt, zal er weer geld over de balk worden gegooid.