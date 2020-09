Na gewonden in Japan, komt sterke tyfoon aan land in Zuid-Korea

De tyfoon richtte schade aan in Zuid-Korea. Foto: AFP

De tyfoon Haishen heeft voor hevige regenval gezorgd in het zuiden van Japan en is intussen aan land gegaan in Zuid-Korea. Tientallen inwoners van Japan raakten maandag volgens lokale mediaberichten gewond. Honderdduizenden gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Uit voorzorg werden ook honderden vluchten geschrapt.

Intussen zette de tiende wervelstorm van het seizoen, de tweede in een week tijd die het zuiden van Japan teisterde, koers naar buurland Zuid-Korea. Daar ging ze maandagvoormiddag lokale tijd aan land in Ulsan, ten noorden van havenstad Busan.

Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldt dat ook in Zuid-Korea tienduizenden gezinnen zonder stroom kwamen te zitten. Van gewonden is er evenwel geen melding. Zuid-Korea moest eveneens enkele honderden vluchten schrappen. Verwacht wordt dat de tyfoon in kracht zal afnemen de komende uren.

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS