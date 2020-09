Premier Johnson dreigt met No Deal

De Britse premier Boris Johnson wil tegen midden oktober een handelsakkoord met de Europese Unie. Anders komt er een No Deal.

Dinsdag wordt de Europese hoofdonderhandelaar, Michel Barnier, in Londen verwacht. Groot-Brittannië stapte eind januari uit de EU. Maar in een overgangsfase tot eind dit jaar behoort het land nog tot de Europese interne markt en de douane-unie, zodat er in de praktijk nog bijna niets veranderd is. Als er geen verdrag komt over de toekomstige relaties, kan het begin 2021 tot een harde economische breuk komen met toltarieven en andere handelsbelemmeringen.

De Britse regering is van plan om woensdag met een nieuw wetsvoorstel te komen dat belangrijke onderdelen van de terugtrekkingsovereenkomst met de EU teniet zal doen, berichtte de Financial Times zondag op basis van drie anonieme bronnen. Een van de ingewijden zegt dat Johnson de gemaakte afspraken van oktober over het voorkomen van een harde grens bij Noord-Ierland zal ondergraven.

Groot-Brittannië denkt aan een akkoord met de EU naar Australisch voorbeeld als er geen vrijhandelsakkoord komt. De EU heeft met Australië tot nu toe slechts een raamakkoord. In het algemeen gebeurt de handel tussen Europa en Australië op basis van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Toegepast op Groot-Brittannië wordt dat dus de gevreesde ‘No Deal’.

