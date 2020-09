Staatssecretaris van Brussel Pascal Smet (SP.A) :“We zullen camera’s plaatsen op de brandweervoertuigen”

Nadat dit weekend opnieuw liefst vier molotovcocktails naar de Brusselse brandweer werd gegooid door amokmakers in de Marollen, moeten er camera’s komen op de brandweervoertuigen. Die kunnen voor extra bewijsmateriaal zorgen tegen de daders, zegt Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Pascal Smet.

De brandweer diende na de aanvallen van dit weekend klacht in en verwachtte een krachtig signaal van de overheid. Pascal Smet die bevoegd is met brandbestrijding reageerde maandagmorgen op Radio 1 op die noodkreet van de Brusselse brandweer. “We gaan repressief en hard optreden. Het gerecht moet zijn verantwoordelijkheid nemen en snel sanctioneren ” Volgens Smet moeten jongeren hun straf onmiddellijk voelen als ze iets hebben mispeuterd, liefst de dag zelf nog of ’s anderendaags en niet maanden of jaren later.

43 agressiegevallen

“Daarnaast zijn we bezig met aangepaste opleidingen voor de brandweer en willen we op de brandweervoertuigen camera’s plaatsen om extra bewijzen te verzamelen tegen de daders.”

Smet wil een vertrouwensrelatie opbouwen met de Brusselse jongeren om preventief te kunnen ingrijpen en hen respect aan te leren voor het werk van de hulpdiensten. De staatssecretaris wil leren begrijpen waarom de jongeren zich keren tegen brandweer. Hij wees er ook op dat agressie op hulpdiensten zeer uitzonderlijk blijft. “Jaarlijks noteren we 13300 brandweerinterventies en 88500 ambulancediensten. Daarbij tellen we maar 43 agressiegevallen, waarvan 27 verbale.”