Verdachte steekpartij in Birmingham gearresteerd

Er is een verdachte gearresteerd in verband met de steekpartij in de Engelse stad Birmingham. Het gaat om een 27-jarige man. Zo heeft de politie van de West Midlands maandag meegedeeld.

Het gaat om een 27-jarige man die in Selly Oak, een industriewijk van de stad, omstreeks 05.00 uur Belgische tijd is opgepakt. De politie heeft naar eigen zeggen bewakingscamera’s en tips van de bevolking gebruikt om dit resultaat te bereiken. De steekpartij kostte het leven aan een 23-jarige man. Zeven andere mensen liepen al of niet zware verwondingen op.

Over een motief is nog niets bekend.