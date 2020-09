Bouchez over kandidatuur van Magnette voor premierschap: “Soms begrijp ik die man echt niet goed”

“De kandidatuur van Paul Magnette (PS) om eerste minister te worden verbaast me.” Dat zegt Georges-Louis Bouchez (MR). Bouchez wil Sophie Wilmès (MR) aan zet houden in de Wetstraat 16 en zegt ze zeventig procent kans maakt om premier te blijven.

Paul Magnette (PS) Foto: Photo News

“Het is geen persoonlijke rivaliteit. Ik oordeel niet over de persoon en ik respecteer de voorzitter van een grote partij die een partner is. Maar de kandidatuur van Paul Magnette verbaast me”, zegt Georges-Louis Bouchez in de Waalse kranten van Sud Presse. “Dacht hij hier al anderhalf jaar geleden over na? De MR heeft Wilmès altijd gesteund . Ik vind het eigenaardig dat Magnette op het moment van een akkoord plots ook opduikt als kandidaat voor het premierschap. Soms begrijp ik die man niet. In 2018 belooft hij de Carolos dat hij, als hij burgemeester van Charleroi wordt, in Charleroi zal blijven. Maar het jaar daarop neemt hij deel aan de Europese verkiezingen. Daarna wordt hij voorzitter van de PS en daar wil hij premier worden. Ik vind dat, ik zal het nog een keer zeggen, eigenaardig. Ik werd voorzitter van de MR en dat blijf ik tot 2024. Ik denk dat het wenselijk is om te onderhandelen zonder een persoonlijk belang te hebben.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakte dit weekend al duidelijk dat hij wil dat Sophie Wilmès ook in de nieuwe Vivaldi-regering premier blijft. Bouchez wijst op het evenwicht binnen de regering en de populariteit van Wilmès in het zuiden van het land. “In elk ander land ter wereld zou ze premier blijven. Ze is verreweg het populairst. Het zou goed zijn als we in België van tijd tot tijd de wil van de mensen konden respecteren. Het is een kwestie van politiek fatsoen.”