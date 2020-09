In Roeselare luidt team van tien nog elke dag de kerkklokken: “Zo voelt het tussen hemel en aarde”

Roeselare -

In Vlaanderen staan 1.800 kerken. Bijna allemaal hebben ze een klokkentoren, maar in amper drie daarvan worden de klokken nog elke dag manueel geluid. In de Sint-Michielskerk van Roeselare zijn ze het fanatiekst. Een team van tien vrijwilligers – de jongste is 28, de oudste 86 – trekt er minstens driemaal per dag aan de dikke touwen.