Duitsers nemen doelbewust vliegtuig naar Zwitserland, maar lijken vervloekt in Nations League: “Ik ben een beetje pissig”

Duitsland en de Nations League, het is voorlopig geen goed huwelijk. ‘Die Mannschaft’ kon ook zondag niet winnen van Zwitserland en zit nog altijd zonder zege in de nieuwe competitie.

LEES OOK. Wonderkind Ansu Fati loodst Spanje naar zege in Nations League, Duitsland kan niet winnen van Zwitserland

De Duitsers gingen nochtans goed van start. Ilkay Gündogan bracht zijn land op het kwartier op voorsprong na een assist van Matthias Ginter. Daarna kwam Zwitserland meer in de wedstrijd maar Bernd Leno zorgde ervoor dat ‘Die Mannschaft’ met een 0-1-voorsprong kon gaan rusten. In de tweede helft was het opnieuw Duitsland dat het spel dicteerde, maar het was Zwitserland dat de gelijkmaker lukte. Verdediger Silvan Widmer scoorde op assist van Breel Embolo.

In het ultieme slot van de wedstrijd was Zwitserland zelfs nog dicht bij de winnende treffer, maar eerst Manuel Akanji op vrije trap en dan Granit Xhaka met de kop kregen het leer niet tegen de netten. Duitsland zit na twee speeldagen in Groep 4 in Liga A dan ook aan slechts twee punten want het geraakte in zijn eerste wedstrijd niet voorbij Spanje (1-1).

Het gevolg is dat ‘Die Mannschaft’ nog altijd geen overwinning geboekt heeft in de Nations League en dat ondanks intussen toch al zes pogingen. In 2018 pakte het slechts twee punten in een groep met Frankrijk en Nederland. En dus zitten de fiere Duitsers in niet zo’n indrukwekkend gezelschap, al zullen ook de Polen wel eens graag winnen binnenkort.

0? - The ?? countries to have never won a match in the UEFA Nations League



Germany

Iceland

Lithuania

San Marino

Malta

Northern Ireland

Poland

Latvia

Andorra

Republic of Ireland#SUIGER #NationsLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 6, 2020

Pissig

Gündogan, ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Manchester City, liet na afloop van de wedstrijd tegen Zwitserland zijn emoties de vrije loop.

“Dit lag volledig aan onszelf en dus ben ik een beetje pissig”, klonk het. “In aanloop naar de tegengoal leveren we zomaar een bal in en lopen we tegen een counter aan. Dat mag op dit niveau niet gebeuren. Dit is hier ook geen proces, maar gewoon een voetbalwedstrijd. Als je de bal voorin hebt, moet je hem in de ploeg houden. Ik word hier boos van. Tegen Spanje speelden we in de tweede helft ook al niet zo goed. We moeten werken want we hebben opnieuw twee punten verspeeld.”

“Als je twee keer 1-0 voor staat en de drie punten dan niet mee naar huis neemt, zorgt dat natuurlijk voor ergernis”, reageerde bondscoach Joachim Löw. “Het heeft er ook mee te maken dat de spelers niet topfit zijn. Dan komt de tegenstander terug.”

Nochtans waren de Duitse sterren per vliegtuig van Stuttgart naar Basel gevlogen, net om beter en sneller te kunnen herstellen van de partij tegen Spanje. “Reizen met de trein was alleen mogelijk met een overstap en de busrit zou tot 3,5 uur hebben geduurd. Niet ideaal voor de recuperatie van professionele atleten”, aldus woordvoerder Jens Grittner, die bijgetreden werd door PSG-speler Tilo Kehrer. “Er is een verschil tussen 3,5 uur zitten en 45 minuten zitten. Dat is gewoon niet ideaal voor onze recuperatie.”