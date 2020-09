Orka die dood kalfje 17 dagen met zich meesleurde, is opnieuw bevallen

Een orka haalde in 2018 het wereldnieuws toen het zeezoogdier haar overleden kalfje al zeventien dagen en honderden kilometers met zich meesleepte in de Stille Oceaan. “Het bewijs dat deze dieren rouwen”, klonk het toen. Maar nu is er goed nieuws: de orka is opnieuw bevallen. Het kalfje is vorige week geboren, blaakt van gezondheid en zwemt volgens experts “krachtig mee met zijn moeder”.

De geboorte van het kalfje in de kudde orka’s waartoe de zeezoogdieren behoren, is goed nieuws. Wetenschappers merkten de voorbije jaren dat een op de drie zwangerschappen faalde of dat kalfjes op heel jonge leeftijd stierven. Volgens studies kan dat worden gelinkt aan het zalmbestand in de regio waar de orka’s naar voedsel zoeken. Dat is de afgelopen jaren fel achteruitgegaan.

