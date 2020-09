Parket neemt nog geen standpunt in over de zaak tegen advocaat Walter Van Steenbrugge na euthanasieproces

Voor de Gentse correctionele rechtbank is maandag de zaak ingeleid waarbij advocaat Walter Van Steenbrugge zich moet verantwoorden voor laster en lasterlijke aangifte. Van Steenbrugge, de advocaat van een van de drie artsen die vrijgesproken werden in het euthanasieproces, werd rechtstreeks gedagvaard door de overste van de Broeders van Liefde René Stockman. Het openbaar ministerie nam nog geen standpunt in en zal dat pas doen tijdens de behandeling van de zaak op 2 oktober.

Van Steenbrugge had tijdens het euthanasieproces Stockman beschuldigd van tussenkomst bij het openbaar ministerie om de zaak toch voor het hof van assisen te brengen. Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar “ongeoorloofde tussenkomsten”, maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als “compleet van de pot gerukt”. Van Steenbrugge werd ook gedagvaard voor lasterlijke aangifte omdat hij in een brief aan het parlement een onderzoek vroeg naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces.

LEES OOK. Kerk vs. advocatuur: topman van Broeders van Liefde sleept vanuit Rome advocaat voor strafrechter (+)

Geen bewijs

Van Steenbrugge, die zich laat verdedigen door de Nederlandse strafpleiter Nico Meijering, stelt dat de zaak hem reputatieschade bezorgt en dat het een aanval vormt op de rechten van verdediging. De Nederlandse advocaat wou maandagmorgen voor de Gentse correctionele rechtbank al uitweiden over de zaak, maar de rechtbankvoorzitter liet dat nog niet toe. “We gaan de zaak vandaag nog niet inhoudelijk bekijken”, zei rechter Anthony Van Mol. De zaak zal op 2 oktober behandeld worden in een zitting met drie rechters.

Het openbaar ministerie zal op die zitting pas standpunt innemen over de rechtstreekse dagvaarding. Dat veroorzaakte ongenoegen bij de verdediging. “Waarom wordt er gewacht tot op de zitting? U wacht al drie volle maanden om standpunt in te nemen”, stelde Van Steenbrugge, die een reeks advocaten van zijn kantoor had meegebracht naar de inleidingszitting. Volgens Van Steenbrugge genoot hij voor het assisenhof van immuniteit, maar de verdediging van de arts kon tijdens het proces geen bewijs leveren van tussenkomst bij het openbaar ministerie.

Advocaat Jeroen Thieren, die optreedt voor Stockman, herhaalde na de inleidingszitting dat Stockman niets met de euthanasiezaak te maken had. “Mijn cliënt zou volgens Van Steenbrugge de touwtjes in handen gehad hebben bij het openbaar ministerie, en gezegd hebben wie moet vervolgd worden of welk standpunt men moest innemen. Van Steenbrugge heeft dat blijven herhalen. Mijn cliënt is lang passief gebleven, maar uiteindelijk is het hem te veel geworden. Daarom hebben we deze procedure ingeleid. De tegenpartij bevestigde zelf dat ze geen bewijzen heeft (dat Stockman zou tussengekomen zijn, nvdr.) en dat het dus om laster gaat.” Het is nog niet duidelijk of Stockman zelf aanwezig zal zijn tijdens de behandeling van de zaak.

(belga)