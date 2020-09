Zichtbaar boze Joachim Coens nog niet overtuigd van Vivaldi: “Project staat op dit moment onder druk”

CD&V-voorzitter Joachim Coens is niet te spreken over de gang van zaken bij de start van de formatiegesprekken. Dat verklaarde hij bij het begin van het CD&V-partijbestuur maandagmorgen tegenover de camera’s van VRT. De formatie komt daardoor onder druk te staan, nog voor ze goed en wel begonnen is.

Preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) willen deze week het pad effenen voor een formateur die kan werken aan een regering van liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Maar die laatste dreigt er nu uit te stappen, of op zijn minst de prijs hard op te drijven.

Abortus of staatshervorming?

Over de reden van die demarche wou de CD&V-voorzitter maandagmorgen niet uitweiden. “We hebben vorige week duidelijke afspraken gemaakt over een aantal thema’s die we op een bepaalde manier willen opgelost zien en ik heb niet de indruk dat dat voorlopig zo is. Ik ben wat dit betreft bijzonder ontstemd.”

Vorige donderdag kreeg CD&V garanties van de andere zes partijen over het lastige abortusdossier. Er zou een wetenschappelijke studie komen, waarna de regeringspartijen in consensus zouden beslissen in de Kamer. Ook over de staatshervorming – een ander essentieel domein voor de Vlaamse christendemocraten – werden er afspraken gemaakt. Zijn het die afspraken waar nu op teruggekomen wordt?

Wat de aanleiding voor de uithaal van Joachim Coens is, is voorlopig onduidelijk. Ook in de omgeving van de preformateurs en bij andere onderhandelende partijen reageren ze verrast op de uithaal van Coens.

LEES OOK. De premier, de inhoud en de portefeuilles: dit zijn de drie moeilijke knopen van Vivaldi (+)