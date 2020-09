Nieuwe regels in woon-zorgcentra vanaf vandaag: met hoeveel mag je in kamer? En is mondmasker verplicht?

Vanaf vandaag mag er weer geknuffeld worden in woon-zorgcentra en is bezoek ook mogelijk, zelfs als er een uitbraak van het coronavirus is. Dat staat in de nieuwe kaderrichtlijnen die de Taskforce Covid-19 opstelde voor het bezoek aan de woonzorgcentra. Maar hoe vaak en met hoeveel mag je nu op de kamer van oma of opa? Moet je een mondmasker dragen? En wat als het woonzorgcentrum weigert de regels te versoepelen? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.