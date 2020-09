File op E40 na ongeval in Drongen en uitgebrande vrachtwagen in Zwijnaarde

Automobilisten moeten maandagochtend rekening houden met verkeershinder op de E40 na een ongeval in Drongen en een uitgebrande vrachtwagen in Zwijnaarde. Dat is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum.

In Drongen kreeg een vrachtwagen in de richting naar Brussel maandagochtend een klapband, waarna het tot een aanrijding kwam met een auto. De auto werd door de middenberm gekatapulteerd, maar de inzittenden konden zelf het voertuig verlaten. Door het ongeval is de linkerrijstrook versperd richting Brussel en de midden- en linkerrijstrook richting kust.

De zwaarste verkeershinder is er richting Brussel, waar automobilisten rekening moeten houden met een verliestijd van zowat drie kwartier. Richting kust bedraagt de extra wachttijd een 20-tal minuten.

Ook nog op de E40 moeten automobilisten maandagochtend rekening houden met extra wachttijd richting kust ter hoogte van Zwijnaarde. Daar is een rijstrook versperd, nadat een vrachtwagen er volledig uitbrandde. De chauffeur is naar het ziekenhuis overgebracht.

