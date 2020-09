Is dit boek de doodsteek voor prins Andrew? Jonge vrouwen die intiem met hem waren getuigen

“De druk op prins Andrew om met de FBI te spreken, wordt door dit boek tot het uiterste opgevoerd.” Dat zegt onderzoeksjournalist en documentairemaker Ian Halperin naar aanleiding van de verschijning van zijn boek ‘Sex, Lies and Dirty Money By The World’s Powerful Elite’.

“Ik zeg één ding over dit boek: als prins Andrew nu niet eindelijk wordt verhoord door de FBI, hebben we een groot probleem. Ik geef echt tonnen met nooit eerder onthuld materiaal vrij. Over de zaak van Epstein, over zijn hoerenmadam Ghislaine Maxwell, over talloze mensen die een link hebben met Epstein en in het bijzonder over prins Andrew.” In het boek zouden jonge vrouwen getuigen die claimen intiem te zijn geweest met de prins.

Banden met Epstein

Al sinds de arrestatie van Jeffrey Epstein in 2019 staat prins Andrew vanwege zijn banden met de overleden miljardair onder druk om mee te werken aan onderzoek door de FBI. Na zijn desastreuze interview met de BBC over beschuldigingen aan zijn adres van seksueel misbruik werd die druk alleen maar groter. Door de arrestatie van Ghislaine Maxwell, vermeende hoerenmadam van Epstein én Andrews vriendin, zou de prins nog meer in het nauw zijn gedreven. Maxwell zou ’alles’ over hem weten.

Bij de Britse regering ligt ondertussen een officieel verzoek van de Amerikaanse justitie om met prins Andrew te kunnen spreken.