Oprichter grootste handvuurwapenproducent Duitsland had naziverleden

Edmund Heckler, een van de oprichters van de Duitse wapenproducent Heckler & Koch, was volgens de Duitse krant Bild am Sonntag erg betrokken bij nazimisdaden. Uit onderzoek blijkt dat de ingenieur die in 1960 stierf onder andere een fabriek voor het Panzerfaust-antitankwapen heeft geleid waar dwangarbeiders in onmenselijke omstandigheden moesten werken.

De krant beroept zich op documenten uit verschillende archieven in Duitsland. Daarin getuigden tijdsgenoten over wrede behandeling met dodelijke gevolgen. De ingenieur, lid van de NSDAP, vluchtte na de Tweede Wereldoorlog naar het Zwarte Woud, waar hij in 1949 met twee andere ingenieurs Heckler & Koch oprichtte. Hij overleed in 1960.

Duitse industrie met een verleden

Het bedrijf is nu de grootste Duitse producent van handvuurwapens en levert al jaren aan het Duitse leger en de politie. In een reactie stelt de onderneming dat de getuigenissen grote ontsteltenis veroorzaakten. Het bedrijf wil nu een expert opdragen om de feiten te onderzoeken, om een objectief beeld over de oprichter te verkrijgen. Heckler & Koch behoort al bijna drie decennia niet meer tot de families van de oprichters.

De Duitse industrie was erg betrokken bij nazimisdaden door de inzet van dwangarbeiders, of het nu gaat om Daimler, Volkswagen, BASF of Bayer. Talrijke bedrijven hebben historici hun verleden laten ophelderen. Recentelijk nog publiceerde Continental een studie over de rol van het bedrijf in de naziperiode.