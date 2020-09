Na elf jaar wordt Thibaut Courtois eindelijk een echte “Numero Uno” bij een club: “De ultieme prijs, ik ben zeer vereerd”

Thibaut Courtois verliet afgelopen week het trainingskamp van de Rode Duivels en traint intussen alweer mee met Real Madrid. Met De Koninklijke wil de doelman volgend seizoen opnieuw prijzen pakken en dat als nummer één. Letterlijk, deze keer.

Courtois speelde in zijn clubcarrière nog nooit met het rugnummer der rugnummers voor doelmannen. Hij begon bij Genk met 28, bij Atlético Madrid en Chelsea droeg hij 13 en tijdens zijn eerste seizoen bij Real rugnummer 25. Maar straks is hij eindelijk echt een “Numero Uno”.

“Toen Real Madrid me vroeg om met dat nummer te spelen, was ik echt vereerd”, aldus Courtois op z’n website. “Het rugnummer 1 dragen is de ultieme prijs om een zwaar maar succesvol seizoen te vieren. Het motiveert me nog meer om geweldige resultaten neer te zetten.”

The countdown to LaLiga's kick-off has begun. 13 days left ???! Honored to be wearing the #1. Read the full story on https://t.co/KO9KbT3CBN #HalaMadrid #LaLiga pic.twitter.com/pvojyHuzfZ — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 7, 2020

“Het zal vele mensen misschien verrassen dat ik na meer dan elf jaar en meer dan 430 clubwedstrijden nog nooit met nummer één op mijn rug heb gespeeld”, stelt Courtois. “Alleen bij de jeugd en natuurlijk bij de Rode Duivels. Ik heb alleen goeie herinneringen aan nummer 13, maar nu Real me nummer 1 aangeboden heeft ga ik voor nog meer zeges in dat shirt.”

Volgens Courtois heeft het rugnummer ook een symbolische waarde. “Ik treed in de voetsporen van doelmannen als Iker Casillas, Ricardo Zamora, Bodo Ilgner en Francisco Buyo. Ik ben dankbaar dat ik de beste club ter wereld mag vertegenwoordigen. Het is ook geen geheim dat Iker Casillas mijn grootste voorbeeld is uit dat rijtje legenden. Hij is voor altijd mijn nummer één. Ik wil zoals hem de Real Madrid-familie trots maken.”