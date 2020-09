Huwelijksfeest draait uit op vechtpartij: jongen (15) neergestoken

Lokeren - Wat een mooi huwelijksfeest moest worden, is zondagavond uitgedraaid op een drama waarbij een 15-jarige jongen is neergestoken. De feiten speelden zich af in een grote feestzaal in Nederland, maar de betrokkenen komen uit ons land.

In Sultan Palace, een groot feestzalencomplex in het Nederlandse Rijsbergen, liep het zondag rond 22 uur helemaal uit de hand. Dat gebeurde tijdens een trouwfeest met zo’n 180 aanwezigen. “Er ontstond aan het einde van het feest spanning tussen twee groepen bezoekers. Dat heeft zich naar buiten verplaatst, waarna daar een vechtpartij is ontstaan”, vertelt de eigenaar van Sultan Palace.

Toen de politie aankwam, was de vechtpartij al over, al hing er nog een dreigende sfeer. Zij troffen de 15-jarige jongen aan wiens bloedende wond door een omstander met een doek werd dichtgedrukt. Het slachtoffer werd zwaargewond naar een ziekenhuis in Antwerpen overgebracht.

Op aanwijzen van een getuige, die meldde dat er na de vechtpartij twee auto’s waren weggereden waarvan de inzittenden mogelijk met het steekincident te maken hadden, stuurde de politie direct meerdere surveillancewagens naar de uitvalswegen richting België.

Een van de twee auto’s werd tegengehouden. De bestuurder, die voldeed aan het signalement van degene die met het mes gestoken zou hebben, en een medepassagier werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Beide mannen komen uit Lokeren.

“Het was een heel heftig incident, echt schrikken. Dit hebben wij ook nog nooit meegemaakt”, reageert de eigenaar van Sultan Palace. “Zoiets hoort niet, en al zeker niet bij een bruiloft. Het is de bedoeling om gezellig feest te vieren, niet om elkaar te lijf te gaan.”